Grosser Hype um die Zürcher Formel-E-Tickets

Mit dem Formel-E-Rennen am 10. Juni in der Stadt Zürich findet seit über 60 Jahren das erste Autorennen in der Schweiz statt. Die Vorfreude bei den Fans ist gross, wie der Vorverkauf zum Schweizer E-Prix zeigt. Am Montag gingen die Tribünentickets für 100 Franken in den Verkauf.

«Nach knapp einer Stunde waren die 2500 Tribünentickets bereits komplett ausverkauft», sagt Stephan Oehen, Sprecher des Zürcher E-Prix. Die riesige Nachfrage sorgte gar für technische Probleme bei der SBB, auf deren Website die Tickets in den Verkauf gingen.

10'000 kostenlose Stehplätze rund um die Strecke

«Für uns ist das ein Beweis, dass im ganzen Land eine grosse Begeisterung herrscht für den Julius Bär Zürich E-Prix», so Oehen. Auch bei den VIP-Tickets, die zwischen 1289 und 2500 Franken kosten, laufe der Verkauf sehr gut. «Bei diesen Tickets ist die Nachfrage ebenfalls gross», sagt Oehen.

Es sei aber wichtig zu betonen, dass der E-Prix grundsätzlich ein Gratisrennen sei. «Auch wenn die Tribünentickets nun schon ausverkauft sind, gibt es am Renntag 10'000 weitere Stehplätze rund um die Strecke, die kostenlos angeboten werden», sagt Oehen. Auch der Zutritt zum gesamten E-Village, wo es Food-Trucks und ein Public Viewing gibt, sei kostenlos.

(wed)