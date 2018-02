Gummischrot-Einsatz bei Anti-Türkei-Demo

Gegen 50 bis 60 Personen hatten sich am Donnerstag gegen Mitternacht beim Hauptbahnhof Zürich besammelt und sich an die Weinbergstrasse zum türkischen Konsulat begeben, um gegen die Angriffe des türkischen Militärs in der syrischen Stadt Afrin zu protestieren. Als einige Teilnehmer der unbewilligten Kundgebung eine Abschrankung der Polizei durchbrechen wollten, setzten die Einsatzkräfte Gummischrot ein.

Mit Ausnahme des kurzen Gummischrot-Einsatzes sei die unbewilligte Demo friedlich verlaufen, teilte die Stadtpolizei Zürich am Freitag mit. Die Kundgebung beim Konsulat habe sich gegen 0.30 Uhr wieder aufgelöst. Aufgrund des Polizeieinsatzes war der Trambetrieb der Linie 7 zwischen Central und Schaffhauserplatz für rund eine Viertelstunde unterbrochen.

Vor der Demo in Zürich hatte ein spontanes Bündnis verschiedener «linker kurdischer, türkischer und Schweizer Gruppen aus Winterthur» eine Kundgebung in der Winterthurer Altstadt durchgeführt. Die bewilligte Aktion, die um 18.30 Uhr startete, stand unter dem Motto «Überall ist Afrin - überall ist Widerstand».

