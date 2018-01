Heilsarmee-Besetzer dürfen länger bleiben

Vor dem Heilsarmee-Haus an der Ankerstrasse standen am Mittwochabend drei Boiler. Leute aus dem Besetzerumfeld hatten sie abmontiert und nach draussen getragen. Das Gebäude im Kreis 4 ist seit Ende November besetzt. Am Montag hat die Heilsarmee die Besetzer aufgefordert, das Gebäude bis Mittwoch um Mitternacht zu verlassen.

Jetzt dürfen die Besetzer aber dennoch bis Sonntag, 14. Januar, bleiben, wie die Heilsarmee auf Anfrage bestätigt. Sie hat ihnen bis dann eine Fristerstreckung gewährt und glaubt, dass die Besetzer dann abziehen werden. Passiert dies nicht, wird die Polizei eingeschaltet.

