Von einer rührenden Szene am Flughafen Zürich berichtete eine Leser-Reporterin. Inmitten von Rosenblättern und Kerzen gab es am Sonntag in der Ankunftshalle einen Heiratsantrag. Wie 20 Minuten herausgefunden hat, handelt es sich bei den Turteltauben um die 27-jährige Marina Bernasconi und ihren gleichaltrigen Freund Belhassen Ghoul.

«Delhassan war unglaublich nervös»

Eine gute Freundin des Paares war selbst vor Ort und hielt den Gänsehautmoment auf Video fest: «Belhassen war unglaublich nervös. Aber er hat es super gemacht und Marina war überwältigt», erzählt Sabrina Zeller.

Zum Antrag sei es spontan gekommen: «Marina hat eine Woche Ferien in der Türkei gemacht.» In dieser Zeit habe Belhassen den Entschluss gefasst, seine Liebste zu überraschen. «Mein Verlobter und ich haben ihm bei den Vorbereitungen geholfen», so Zeller.

«Marina hat geweint und sofort Ja gesagt»

Am Sonntag stand er dann mit Blumen und einem Ring im Ankunftsbereich des Flughafens Zürich. Während im Hintergrund das Lieblingslied der beiden – «Thinking Out Loud» – von Ed Sheeran lief, ging der 27-Jährige auf die Knie. «Marina hat geweint und sofort Ja gesagt», so die Freundin.

Danach sei das Pärchen, das nun seit drei Jahren glücklich zusammen ist, nach Hause gefahren: «Belhassen hatte zu Hause den Champagner kalt gestellt und etwas zum Essen vorbereitet. Sie wollten den Moment zu zweit in Ruhe geniessen.»

