«Es war so romantisch, ich hätte auch Ja gesagt»

Eine rührende Szene am Flughafen Zürich: Inmitten von Rosenblättern und Kerzen kam es am Sonntag in der Ankunftshalle zu einem Heiratsantrag. Eine Leser-Reporterin konnte die Szene beobachten: «Die Frau kam mit ihrem ganzen Gepäck raus und war total überrascht.»

Umfrage Haben Sie schon mal einen Heiratsantrag erhalten? Ja, und ich habe ihn angenommen, es bleibt unvergesslich.

Ja, aber ich habe abgelehnt.

Was heisst da einen?

Nein, ich warte sehnsüchtig darauf.

Nein, ich will auch gar nie heiraten.

«Nachdem ihr Freund – inklusive Blumenstrauss und Kniefall – um ihre Hand anhielt, hat sie ohne zu zögern Ja gesagt. Alle in der Ankunftshalle haben geklatscht.» Obwohl sie das Paar nicht kennt, fand sie die Aktion schön und auch mutig: «Es war wirklich romantisch. Ich hätte an ihrer Stelle auch Ja gesagt.»

