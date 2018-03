Elefäntli Ruwani ist eine Wasserratte

Ruwani hält sich am Rücken ihrer Mutter Farha fest, bevor sie abtaucht. Noch etwas tollpatschig bewegt sich das Tier im Wasser, dann stösst es seinen Rüssel an den Steinen. Doch das hält das Elefantenweibchen nicht davon ab, weiter zu planschen, wie in einem Video des Zoos Zürich zu sehen ist.

«Ruwani ist wie ihre Mutter eine Wasserratte», sagt Zoo-Kurator Robert Zingg. Schon im Alter von wenigen Monaten sei Farha mit ihrer Tochter im Elefantenpark Kaeng Krachan planschen gegangen. «Elefanten wissen instinktiv, wie sie sich bewegen müssen, damit sie nicht untergehen.» Im Laufe ihres Lebens würden sie ihren Schwimmstil noch verfeinern, damit sie auch gut vorwärtskommen, so Zingg: «Elefanten können bis zu einen Kilometer weit schwimmen.»

Ruwani ist schon ein Jahr alt

Bis Ruwani so weit ist, muss sie wohl noch etwas üben. Für das Mädchen steht momentan der Spass im Wasser im Vordergrund, so Zingg: «Noch bewegt sie sich sehr verspielt.» Am letzten Sonntag hat das Elefäntli seinen ersten Geburtstag im Zoo gefeiert. In seinem ersten Lebensjahr hat sie laut dem Zoo rund 400 Kilogramm zugelegt.

Zudem kennt sie bereits die ersten Kommandos der Tierpfleger, die zum Alltag im Elefantenpark gehören. Ruwani höre bereits auf ihren Namen, strecke die Füsse zum Target und positioniere sich vorbildlich für Berührungen an Ohr, Bauch und Beinen.

