Hier leben die wählfaulsten Zürcher

Wenn am 4. März die Stadt- und Gemeinderäte gewählt werden, könnten aus Schwamendingen vergleichsweise wenig Stimmen kommen. Darauf deuten zumindest die Resultate bei den Wahlen und Abstimmungen in den letzten Jahren hin. Der Kreis 12 war stets Schlusslicht. So lag etwa die Beteiligung bei den Gemeinde- und Stadtratswahlen im Jahr 2014 bei knapp 43 Prozent. Bei 64 Prozent lag diese damals im Kreis 7, wo die meisten Menschen wählen gingen.

Laut Tina Schmid, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Statistik Stadt Zürich, verfügt im Kreis 12 nur jeder vierte einen Hochschul- oder einen höheren Berufsabschluss, im Kreis 7 haben über 57 Prozent einen solchen und gesamtstädtisch 45 Prozent.» Deutliche Unterschiede gibt es auch beim steuerbaren Einkommen: Im Kreis 12 versteuerten Einzelpersonen etwa im Jahr 2013 im Mittel 31'300 Franken, im Kreis 7 49'700 Franken, gesamtstädtisch waren es 42'800 Franken.

Generell gilt: In Gebieten mit einer tiefen Wahlbeteiligung wie im Kreis 12 haben die Menschen vergleichsweise ein tieferes Einkommen und eine tiefere Bildung, wie Tina Schmid, Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Statistik Stadt Zürich, sagt (siehe Box).

«Nichtwähler vergeben sich etwas»

Trotz dieser Erklärung: Maya Burri bedauert es, dass in ihrem Quartier so wenige wählen gehen. «Vielleicht hat die tiefe Wahlbeteiligung mit einer allgemeinen Unzufriedenheit zu tun», sagt die Präsidentin des Quartiervereins Schwamendingen und Leiterin des Wahlbüros Kreis 12: «Nichtwähler denken, dass sie sowieso nichts ändern können. Nur vergeben sie sich damit etwas.»

Allerdings glaubt sie, dass sich dies bei den Wahlen am 4. März schon ändern könnte: «Die Bevölkerungsstruktur ist bei uns im Wandel.» Durch die vielen Neu- und Ersatzneubauten, die es in den letzten Jahren gab, sind laut Burri viele jüngere Leute mit einem höheren Einkommen und Bildungsabschluss ins Quartier gekommen: «Das wird sich sicher auch in der Stimmbeteiligung niederschlagen.»

«Kann mir vorstellen, dass Schweizer mit Migrationshintergrund weniger wählen»

20 Minuten hat sich in Schwamendingen umgehört: Dentalhygienikerin Jasmin gibt zu, dass sie wählfaul ist. «Stadtratswahlen sind aber auch eher langweilig.» Das glaubt auch Student Kevin – Initiativen, die ein konkretes Thema behandeln, würden das Stimmvolk mehr ansprechen: «Die Leute finden das nicht so wichtig, wer da oben steht.» Der 19-Jährige sieht das selbst aber nicht so: «Ich werde Andreas Hauri von der GLP wählen – er ist modern, steht für Mobilität und Digitalisierung.»

Die 17-jährige Anic darf zwar noch nicht wählen, sieht aber einen weiteren Grund für die tiefe Wahlbeteiligung: «Ich kann mir gut vorstellen, dass Schweizer mit Migrationshintergrund weniger wählen gehen. Aber ich denke, auch allgemein finden viele diese Wahlen unnötig.»

