Feuer in Wohnung löst Grosseinsatz aus

Bei einem Wohnungsbrand am Abend des Ostermontags an der Usterstrasse in Wetzikon ist ein Schaden von mehreren zehntausend Franken entstanden; verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Alarmiert wurde die Einsatzzentrale der Kapo kurz nach 18 Uhr. Mehrere Personen hatten gemeldet, dass aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Rauch dringen würde. Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben rückte mit einem Grossaufgebot aus und konnte das Feuer, das im oberen Bereich der Maisonette-Wohnung ausgebrochen war, löschen.

Brand in Wetzikon Laut Polizei konnte die 47-jährige Mieterin das Gebäude zusammen mit ihrem Hund selbstständig verlassen; fünf weitere Bewohner wurden vorsorglich evakuiert.

Der Sachschaden in der unbewohnbaren Wohnung wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt; verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist zurzeit unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kapo Zürich untersucht.

