32-Tonnen-Häcksler überschlägt sich mehrmals

Ein 32-jähriger Chauffeur fuhr am Montag gegen 7.45 Uhr mit einem 32 Tonnen schweren Holzhäcksler mit Kran auf einem Waldweg. In einem schattigen und vereisten Bereich hielt er das Fahrzeug an. Beim Versuch, das Gefährt rückwärts aus der vereisten Zone zu fahren, rutschte die Arbeitsmaschine ab und überschlug sich mehrmals, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Der Holzhäcksler kam circa 10 bis 15 Meter weiter unten zum Stillstand. Nachdem der eingeklemmte Fahrer geborgen werden konnte, wurde er mit unbekannten Verletzungen mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Bergung des Fahrzeuges dürfte noch geraume Zeit andauern. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren 100'000 Franken.

(tam)