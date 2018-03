Widerstand gegen Auftritt von Star-Hundeflüsterer

Der Mexikaner Cesar Millan trainiert die Hunde von zahlreichen Hollywood-Stars und wurde mit seinen Büchern und TV-Serien auf der ganzen Welt berühmt. Seine Erziehungsmethoden sind allerdings umstritten und in manchen Ländern sogar tierschutzwidrig.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Tierschutz-Organisationen Sturm gegen Millans geplante Show im Zürcher Hallenstadion am 28. April laufen. Der Tierschutzverein Hilfe für Tiere in Not fordert in einer Online-Petition, dass der Auftritt abgesagt wird. Bisher unterstützen diese gegen 6000 Menschen. «Millan setzt Hunde Stromschlägen aus und drangsaliert sie mit Würgehalsbändern, wenn sie Artgenossen nicht mögen», schreibt der Verein. Berüchtigt seien seine Kicks in die Nierengegend des Hundes.

In der Schweiz wird er so nicht gegen das Gesetz verstossen

Julika Fitzi, Leiterin Fachstelle Tierversuche und Tierärztliche Beratungsstelle beim Schweizer Tierschutz STS, findet ebenfalls, dass gewisse Methoden, die er in seinen Videos präsentiert, Tierquälerei sind: «Millan provoziert darin einen Hund etwa und drangsaliert ihn dann an der Leine und mit einem Zughalsband, schnürt ihm die Kehle zu, bis er aufgibt.» In der Schweiz wird er so aber sicher nicht gegen das Gesetz verstossen: «Die Show in Zürich werde wohl eher harmlos sein.»

Trotzdem ist der Schweizer Tierschutz STS gegen den Auftritt, sagt Fitzi: «Er macht hier Werbung für seine Methoden und Produkte, wie etwa seine Würgehalsbänder.» Man habe bereits beim Zürcher Veterinäramt nachgefragt, ob eine Bewilligung vorliege: «Unser Ziel war, dass die Show wie in anderen Ländern nicht bewilligt wird.» Leider habe es beim Veterinäramt geheissen, dass man keine Bewilligung brauche: «Für uns ist das unverständlich.»

«Keine Probleme»

Das Veterinäramt bestätigt, dass bisher keine Bewilligung vorliegt. Diese sei nur nötig, wenn mit Tieren geworben oder ein spezifisches Produkt zum Verkauf angeboten wird. Die Veranstalter seien auf die gesetzlichen Grundlagen hingewiesen worden. «Sollte es zu Unregelmässigkeiten kommen, werden sie zur Verantwortung gezogen», heisst es. Wie bei anderen Veranstaltungen mit Tieren könne es sein, dass sich das Veterinäramt vor Ort ein Bild mache.

André Béchir, CEO des Veranstalters abc Production, sagt, dass Millan die Schweizer Gesetze kenne und sich bei seinen Auftritten danach richte: «Er war bereits im Jahr 2014 in Zürich und Ende 2015 in Basel. Es gab keine Probleme.» Beide Male seien der Tierschutz sowie die Polizei involviert gewesen, was auch im April der Fall sein werde.

(som)