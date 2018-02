Yorkshire Terrier frisst Giftköder und stirbt

Ein Unbekannter soll in der Nähe der Horgner Allmend einen Köder mit Gift und einem präparierten Schieferplättchen ausgelegt haben. Eine Hundebesitzerin schreibt in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Horgen, wenn...», dass einer ihrer Hunde den Köder am Samstag frass und trotz einer Notoperation noch am gleichen Tag starb.

Der spitze Stein hätte den Magen des kleinen Yorkshire Terriers regelrecht von innen aufgeschlitzt, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt. Die Hundebesitzerin sagt, dass sie den Köder selbst nicht gesehen hat. Das dickflüssige Blut und der schnelle Tod des Hundes seien aber ein Hinweis darauf, dass es sich um eine Vergiftung handeln muss – daran zweifle auch der zuständige Tierarzt nicht.

Auf Facebook warnen

Die Hündelerin hat bisher noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie will mit dem Facebook-Beitrag in erster Linie die Horgner Bevölkerung vor den gefährlichen Ködern warnen.

(mon)