Stapi Corine Mauch soll Auslöser für Rücktritt sein

Nach dem Rücktritt von Zürichs Stadträtin Claudia Nielsen war völlig unklar, warum sich die SP-Politikerin so kurz vor den Wahlen am 4. März entschieden hat, nicht mehr anzutreten. In der kurzfristig anberaumten Medienkonferenz dankte sie weder ihrer Partei noch ihren Amtskollegen. Über die Gründe wurde vorerst nur spekuliert.

Nun berichtet die «NZZ am Sonntag», dass SP-Stadtpräsidentin Corine Mauch offenbar einen Anteil am Entschluss von Nielsen hat. Mauch wurde am Freitag, 2. Februar 2018, von der städtischen Finanzkontrolle informiert, dass seit Jahrzehnten im Stadtspital Triemli ärztliche Honorare nicht dem Reglement entsprechend verwendet werden. Ärzte weisen Gelder in einen Fonds, mit dem zum Beispiel Weiterbildungskurse von Untergebenen finanziert werden. Daraus können sich Ungenauigkeiten auf Steuererklärungen ergeben.

Mauch schreibt kühlen Brief an Nielsen

Daraufhin schreibt Mauch einen kühlen Brief an Nielsen: «Mit Befremden» nehme sie zur Kenntnis, dass die Finanzkontrolle die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdepartement als «mangelhaft» bezeichnet habe. Auf den Brief folgt eine Sitzung am Dienstag, die Mauch als «offen, intensiv, aber lösungsorientiert» bezeichnet.

Am Mittwochmittag, 7. Februar 2018, zog Nielsen dann ihre Kandidatur für den Stadtrat zurück. Über ihre Sprecherin teilt die SP-Stadträtin der «NZZ am Sonntag» mit, das Gespräch mit Mauch sei «mit ein Element» für den Entscheid gewesen, nicht mehr anzutreten.

Nielsen hatte sich mehr Unterstützung erhofft

Die Zeitung weiss aus dem Umfeld von Nielsen zudem, dass sich die Politikerin mehr Unterstützung von ihrer Partei erwartet hatte. Dass die SP Mitte November in der vorberatenden Parlamentskommission mitgeholfen hatte, ihre Spitalstrategie zu beerdigen, habe Nielsen tief getroffen.

Die SP hat an einer Sitzung am vergangenen Donnerstag beschlossen, keinen Ersatzkandidaten für Nielsen aufzustellen. Die Partei hat auf kommenden Dienstag, 13. Februar 2018, allerdings zu einer Medienkonferenz eingeladen.

(tam)