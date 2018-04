Teurere Wohnungen sollen Sozialfälle vertreiben

In Dietikon leben viele Arme: Zumindest ist die Sozialhilfequote mit sechs Prozent so hoch wie nirgendwo im Kanton Zürich, wie die neusten Zahlen aus dem Jahr 2016 zeigen. Dass damals 1609 Einwohner Sozialhilfe bezogen haben, hat laut Stadtpräsident Otto Müller (FDP) vor allem damit zu tun, dass es in der Stadt viele günstige Wohnungen gibt: «Das zieht Geringverdiener mit tieferer Bildung an, die schneller von einer Arbeitslosigkeit betroffen sind.»

Mehr Arme in der Schweiz

615'000 Personen sind in der Schweiz von Armut betroffen. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS). 2016 waren 7,5 Prozent der Menschen in der Schweiz von Armut betroffen – 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Armutsgrenze liegt laut BFS bei 2247 Franken pro Monat für Singles und 3981 Franken für Familien mit zwei Kindern. Die Caritas kritisiert, dass die Zahl der Armen trotz der guten Wirtschaftslage steigt.

Die Stadt will das ändern und hat mit ihrer Politik in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass Neubauten entstehen und ältere Liegenschaften ersetzt werden. Mit Erfolg, so Müller: «Es gibt bereits viel mehr Wohnraum von besserer Qualität.» Der Bau der Limmattalbahn trage zu dieser Entwicklung bei. Zusätzlich versuche man Sozialhilfebezüger wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren: «Unsere Integrationsstelle konnte viele Leute erfolgreich zurückführen.»

Diese Massnahmen hätten dafür gesorgt, dass die Sozialhilfequote in den letzten fünf Jahren von fast 7 auf 6 Prozent gesunken sei, so Müller. Doch wo sollen die Sozialhilfebezüger hin? «Das kann ich nicht sagen», so Müller. «Es kann aber nicht sein, dass Dietikon die ganze Last tragen muss. Es gibt ja im Kanton Zürich nicht mal Ausgleichszahlungen.»

Winterthur: «Je grösser die Stadt, desto mehr Sozialfälle»

Platz 2 im Kanton Zürich belegt Winterthur mit einer Sozialhilfequote von 5,5 Prozent. Laut Katharina Rüegg, Sprecherin des Departements Soziales, hat dies einerseits mit der Zentrumsfunktion und Grösse der Stadt zu tun: «Je grösser die Stadt, desto mehr Sozialhilfebezüger.» Hoch sei die Quote auch in ehemaligen Industriestädten, wie Winterthur eine ist: «Hier leben vermehrt Leute mit einer tieferen Bildung. Auch sind viele durch den Strukturwandel arbeitslos geworden.»

Die Sozialhilfequote ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. So etwa vom Jahr 2015 auf 2016 um 0,2 Prozentpunkte. Laut Rüegg versucht man eine Trendwende zu erwirken, indem man möglichst viele Menschen in den Arbeitsmarkt integriert – etwa mit Programmen. «Auch muss jeder, der sich bei der Sozialhilfe anmeldet, sich für einen einmonatigen Einsatz bei der Stadt verpflichten. Für uns ist wichtig, dass die Leute anwesend sind, und wir ein Erstcoaching machen können.»

Flaach hat die tiefste Quote

Solche Probleme kennt man in Flaach nicht. Mit 0,4 Prozent hat das 1372-Seelen-Dorf die tiefste Sozialhilfequote im ganzen Kanton Zürich. «Wir haben wenig günstigen Wohnraum und viel Wohneigentum», sagt Gemeindepräsident Walter Staub (FDP) dazu. Zudem kenne man sich im Dorf untereinander: «Sozialhilfebezüger zieht es wohl eher in grössere Agglomerationsgemeinden, wo sie weniger auffallen.»

