Industriehalle steht in Vollbrand

Kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend ist in einem Industriegebiet in Klingnau AG ein Brand ausgebrochen. Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude. Ein grösseres Aufgebot der Feuerwehr war vor Ort, die Strasse musste gesperrt werden, wie die Polizei bestätigt.

Im mehrstöckigen Gebäude ist unter anderem eine Werkstatt untergebracht, die auch als Lager dient. Im Keller steht eine Fischzucht. «Es ist zu befürchten, dass die Fischzucht durch das Löschwasser kontaminiert worden ist», sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau.

Die Feuerwehr konnte den Brand im Verlauf des Abends unter Kontrolle bringen. Verletzte gab es keine. Der Grund für den Brand ist unklar.

(hal)