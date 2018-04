Informatiker zeigt, wie es in Zürich Nacht wird

Das Grossmünster, die Viaduktbögen oder das Central im Tageslicht. Und schwups ist es dunkel. Ein neues Video zeigt diese Stadtzürcher Sehenswürdigkeiten im Zeitraffer.

Erstellt hat es Gianni Krattli, der hauptberuflich als Informatiker arbeitet. «Seit langem faszinieren mich Aufnahmen, die einen schnellen Übergang von Tag zu Nacht zeigen.» Deshalb wollte der 33-Jährige ein solches Video von Zürich machen.

50 Stunden Arbeit

Etwa 50 Stunden Arbeit habe er in den 1:48 Minuten langen Film gesteckt, so Krattli: «Teilweise habe ich in der Stadt mehrere Stunden fotografiert. Die vielen Aufnahmen werden anschliessend zu einem Video zusammengefügt.» Wie das Resultat wird, wusste er beim Fotografieren nie: «Es muss immer mit Aufnahmen gerechnet werden, die nicht verwendet werden.»

Normalerweise fotografiert Krattli am liebsten einsame Landschaften. Grosse Metropolen im Ausland meidet er, wie er sagt: «Die Grösse der Stadt Zürich sagt mir aber sehr zu.» Es gebe unzählige schöne Orte, an denen man Ruhe finden könne. Die spiegelglatte Limmat früh am Morgen ist eines seiner Lieblingsmotive: «Was mir zudem sehr gefällt, ist, dass man in klaren Nächten sogar mitten in der hellen Stadt Sterne am Himmel sehen kann.»

(som)