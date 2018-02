Ist Ihr Stadtkreis ein Jungbrunnen?

Ende 2017 lebten 423'310 Menschen in der Stadt Zürich, das sind 62'000 mehr (+ 17 Prozent) als im Jahr 2000. Auffällig ist, dass die Stadt immer jünger wird, wie die neusten Zahlen von Statistik Stadt Zürich zeigen. Das Durchschnittsalter des Stadtzürchers ging seit dem Jahr 2000 von 41,7 auf 40,1 Jahre zurück.

In der Bildstrecke sehen Sie, welche Kreise besonders viele Junge angezogen haben. So viel sei schon mal verraten: Die Kreise 11 und 9 sind Spitzenreiter. Am geringsten waren die Veränderungen in den Stadtkreisen 1, 3 und 8.

Verjüngung hat auch negative Seiten

Dass nach Oerlikon, Affoltern, Seebach und Altstetten besonders viele Junge gezogen sind, hat vor allem mit der regen Bautätigkeit in diesen Quartieren zu tun, sagt Walter Angst, Sprecher des Stadtzürcher Mieterverbands: «Es gab auch viele Ersatzneubauten.» Schwerpunktmässig seien Wohnungen für Familien erstellt worden.

Das sei aber nicht nur positiv, sagt Angst: «Denn die Neu- und Ersatzneubauten gehen oft auch mit einer Erhöhung des Mietzinses einher.» Gerade ältere und weniger gut verdienende Menschen könnten keine 2000 bis 2500 Franken für eine Wohnung zahlen: «Deshalb sollte man bei Neubauten darauf achten, dass es genügend Wohnungen für weniger als 2000 Franken Miete gibt.»

(som)