Italienische Journalisten warten vor Uni-Spital

Mehrere Zeitungen und Fernsehstationen: Vor dem Zürcher Universitätsspital warten seit Sonntag viele italienische Journalisten. Sie wollen erfahren, wie es Sergio Marchionne geht. Der Chef der Autobauer Fiat-Chrysler und Ferrari kämpft offenbar in Zürich um sein Leben, wie italienische Medien berichten. Er liege im Koma.

Ferrari-Chef liegt in Zürich im Spital

Die Firma Fiat-Chrysler teilte am Samstag mit, dass Marchionne nach einer Operation an der Schulter an Komplikationen leide und später nicht mehr arbeiten könne. Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes will das Spital den Aufenthalt des 66-Jährigen nicht bestätigen.

Auch die Journalisten vor Ort wissen nichts über den Aufenthalt des italienischen Patienten. «Wir erhalten keine Informationen», beklagt sich ein Journalist. In Italien sei das anders. Der Journalist von Messagero Roma ist sogar durchs Spital gelaufen, hat den Patienten aber nicht gefunden. «Anscheinend ist er nicht gut überwacht. Ich habe keine Sicherheitsleute gesehen und konnte durch die Intensivstation laufen.»

Das Uni-Spital war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.

(mon/tam)