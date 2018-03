Polizei findet massiv mehr Pornos bei Jugendlichen

Die Jugend im Kanton Zürich war im letzten Jahr wieder krimineller. Zumindest hat die Zahl der ermittelten jugendlichen Beschuldigten laut Kriminalstatistik um 13 Prozent zugenommen. Besonders auffällig ist das bei der Pornografie, die allgemein um 44 Prozent angestiegen ist: Beim Anteil der beschuldigten Jugend verzeichnet die Statistik sogar ein Plus von 52 Prozent.

Laut Christiane Lentjes Meili, Chefin der Zürcher Kriminalpolizei, ist dies teilweise ein Zufallsprodukt. «Wenn etwa Jugendliche im Zusammenhang mit Betäubungsmittelkonsum oder möglichem Kleinhandel kontrolliert werden, gehört es heute dazu, dass auch das Handy durchsucht wird», sagt sie im Videointerview mit 20 Minuten. Dabei sei man auf strafrechtlich relevante Pornografie gestossen, aber auch auf digitale Erpressungen.

Lentjes Meili hat auch den Eindruck, dass das Interesse an Pornografie bei Jugendlichen gestiegen ist. Warum das so ist, sei schwierig zu sagen. «Es ist sicher einfacher, an die Filme heranzukommen. Auch wissen die Eltern oft nicht, was ihre Kinder konsumieren.» Beunruhigend sei auch, dass die Filme unter Jugendlichen so stark geteilt würden. Um dies zu verhindern, leiste die Kantonspolizei intensive Präventions- und Aufklärungsarbeit in den Schulen.

(som)