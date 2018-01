Junge Grüne fahren in Zürich mit «Panzer» auf

Am Samstag sind die Jungen Grünen mit einem Panzer auf dem Paradeplatz vorgefahren. Geladen war der selbst gebaute Panzer aber nicht mit scharfer Munition – sondern nur mit Farbpulver. Mit der Aktion wollte die Jungpartei auf die Kriegsgeschäftsinitative aufmerksam machen, die im April 2017 von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) lanciert wurde.

Junge Grüne werben für Kriegsgeschäftsinitative

Das Farbpulver richtete sich laut Luzian Franzini, Co-Präsident der Jungen Grünen, gegen die Schweizer Grossbanken, die mit «sechs Milliarden Franken in Unternehmungen investierten, die an der Produktion von Atomwaffen beteiligt sind». Die Kriegsgeschäftsinitative soll solche Geschäft in Zukunft verbieten. «Schweizer Renten und Spargelder werden auf der ganzen Welt für die Produktion von Waffen verwendet», sagt Franzini in einer Medienmitteilung.

Die Aktion sei friedlich verlaufen und Sachschaden habe es keinen gegeben, so Franzini. Die Aktivisten waren bereits wieder abgezogen, als die Polizei auf dem Paradeplatz eintraf.

Eine Stellungsnahme der Credit Suisse steht noch aus.

(fur)