Junglenker (19) prallt in abgestelltes Auto

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der parkierte Wagen in Ottikon (Gemeindegebiet Illnau-Effretikon) weiter in die Wiese geschoben. Der 51-Jährige wurde dabei mittelschwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit wurden.

Der 19-Jährige sowie sein gleichaltriger Beifahrer, die kurz nach 16.45 Uhr von First in Richtung Ottikon unterwegs waren, wurden zur Kontrolle ebenfalls in Spital gefahren. Beide konnten dieses noch am selben Abend verlassen, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(sda)