«Verdrehte Köpfe sind eine der Top-Diagnosen»

«Kaninchen sind die häufigsten Patienten an unserer Klinik im Tierspital Zürich», sagt Jean-Michel Hatt von der Klinik für Zoo-, Heim- und Wildtiere an der Universität Zürich. In den meisten Fällen hätten sie Probleme mit missgebildeten Zähnen oder der Verdauung, aber «auch verdrehte Köpfe sind häufig – sogar eine der Top-Diagnosen.»

Schuld daran sei ein Parasit, der sich im Gehirn der Kaninchen ansiedelt. Diese sogenannte Encephalitozoonose führt zu einer schiefen Kopfhaltung, die aber nicht schmerzhaft sein soll: «Die Kaninchen fressen und bewegen sich weiterhin normal», sagt Hatt.

Natürlicher Instinkt ist beeinträchtigt

Durch den verdrehten Kopf sei aber die Koordination beeinträchtigt: «Hasen sind Fluchttiere, die einen Rundumblick haben.» Sei dieser eingeschränkt, können sie in Panik geraten. Kaninchenbesitzer müssen daher vorsichtig sein: «Wenn man das Tier hochhebt, kann es sich plötzlich überdrehen und aus der Hand fallen.»

Viele Besitzer seien deshalb mit der Situation überfordert – auch weil die Symptome plötzlich auftreten: «Leute kommen zu uns und sagen, dass sie ihr Kaninchen auf einmal mit einem verdrehten Kopf vorgefunden haben.»

Feldhasen sind nicht betroffen

Oft tragen die Kaninchen den Parasiten bereits eine Weile in sich, bevor die Krankheit ausbricht. Sie infizieren sich über den Urin von anderen Kaninchen. Feldhasen sind davon nicht betroffen.

Aus dem Verdauungstrakt wandert der Erreger dann über das Blut in verschiedene Organe und «eben am häufigsten ins Gehirn», sagt Hatt. Die Infektion könne man anhand einer Blutuntersuchung nachweisen. Eine zuverlässig wirksame Behandlung gebe es aber nicht.

«Kaninchenbesitzer müssen schnell reagieren»

«Es besteht die Möglichkeit, während 20 Tagen ein Medikament zu verabreichen.» Einige Häschen erholen sich von dem Parasiten, anderen wiederum kann man nicht helfen – vor allem, je später die Behandlung einsetzt: «Es empfiehlt sich daher, schnell zu reagieren.»

Auch präventive Massnahmen seien möglich: «Mit einer Blutuntersuchung lässt sich testen, ob das Kaninchen bereits mit dem Parasiten Kontakt hatte.» So können sich die Besitzer mit dem Thema schon mal auseinandersetzen. Vor dem Ausbruch der Krankheit Medikamente zu verabreichen, findet Hatt jedoch nicht sinnvoll: «Da gibt es auch immer Risiken und Nebenwirkungen.»

Infektion ist kein Problem für gesunde Menschen

Kaninchenbesitzer müssen ebenfalls vorsichtig sein: «Für gesunde Menschen dürfte die Infektion kein Problem sein.» Für immungeschwächte Personen könne der Parasit allerdings gefährlich werden – auch bei ihnen kann er sich im Gehirn ansiedeln.

