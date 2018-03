Haily erstickte an Käse und wurde nicht vergiftet

Die 3-jährige Lagotto-Hündin Haily starb am Montag in der Nähe des Schwimmbades in Windisch AG. Das geschockte Frauchen Sandra Valetti nahm an, dass Haily ein mit Gift präpariertes Käsestück gefressen habe – das Tier wurde deshalb für eine Obduktion ins Tierspital Zürich gebracht.

Nun zeigt das Ergebnis des pathologischen Berichts, dass die 3-jährige Hündin nicht vergiftet wurde, sondern erstickte – ein grosses Stück Käse steckte in ihrem Rachen. «Haily ist offiziell nicht an Gift gestorben», schreibt die Züchterin der Lagotto-Hündin Denise Stalder auf ihrer Internetseite – ein Littering-Problem habe zu dem Drama geführt. Stalder rät weiterhin zur Vorsicht: «Bringt euren Hunden unbedingt bei, nichts vom Boden zu fressen.»

(mon)