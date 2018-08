«Kleinkinder gehören nicht an die Street Parade»

Über eine Million Raver feierten am Samstag rund um das Zürcher Seebecken bei schönstem Wetter die 27. Street Parade. Mittendrin beim Bürkliplatz ein etwa vierjähriges Mädchen, das sich trotz ihrer rosa Kopfhörer die Ohren zuhält und weint. Die Mutter versucht sie zu trösten, redet ihr gut zu.

Doch das nützt nichts – Tränen kullern ihr übers Gesicht. «Man sah dem kleinen Mädchen an, dass es ihr nicht gefällt», so ein Leser-Reporter. «Ich wäre mit der Kleinen sofort nach Hause gegangen oder hätte sie erst gar nicht mitgenommen.» Ebenfalls schockiert habe ihn ein Vater: «Er stand direkt an der Umzugsroute und trug sein Baby im Tragetuch.»

«Das ist kein Einzelfall»

Dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, bestätigt Street-Parade-Sprecher Stefan Epli: «Wir sehen jedes Jahr Erwachsene, die ihre Kinder mitnehmen.»

Zwar sei die Parade nicht für Kinder und besonders nicht für Kleinkinder gedacht, aber generell verbieten möchte man es nicht. Er plädiert deshalb an die Vernunft der Eltern: «Kein Ohrenschutz und mitten im Getümmel ist verantwortungslos.»

Schlecht fürs Gehör und gefährlich

Urs Eberle, Sprecher von Schutz & Rettung findet gar, dass Kleinkinder nichts an solchen Massenveranstaltungen zu suchen haben. «Die laute Musik kann das Gehör schädigen und in der Menschenmenge kann man nicht alles kontrollieren.»

Zudem leiden vor allem kleine Kinder, wenn sie in den Pulk geraten: «Im Gegensatz zu Erwachsenen können sie sich nicht wehren.» Er habe sogar schon beobachtet, wie Eltern ihren Kinderwagen durch die Menge schoben: «Aus meiner Sicht ist das unverantwortlich. Jemand könnte etwas reinwerfen oder ihn umstossen.»

Er empfiehlt den Besuch der Parade frühestens ab dem Schulalter: «Aber auch hier ist es empfehlenswert, sich abseits des grössten Getümmels aufzuhalten.»

«Ein Kind kann davon profitieren»

Psychologe Allan Guggenbühl würde keine Kinder unter drei Jahren mitnehmen: «Sie können das Erlebte noch nicht richtig verarbeiten und haben deshalb nichts davon.» Grössere Kinder könnten aber durchaus von der Erfahrung profitieren, findet er: «Wichtig ist einfach, dass die Eltern mit ihnen über das Erlebte sprechen.» Die Erwachsenen mal etwas ausgeflippt zu erleben, könne für ein Kind sehr spannend sein.

Psychologe Thomas Spielmann findet es besonders wichtig, das Ganze als Familienerlebnis zu gestalten. «Nehme ich ein Kind mit, weil ich keinen Babysitter gefunden habe, ist das emotionaler Missbrauch.»

