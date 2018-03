LKW mit Abfallmulde kippt mitten auf Strasse

Eine 46-Jährige fuhr am Dienstagvormittag mit ihrem Vierachs-Lastwagen von Mülligen AG in Richtung Windisch AG. In einer Rechtskurve ausserorts verlor sie die Herrschaft über das mit einer Mulde beladene Fahrzeug – der LKW geriet auf die Gegenfahrbahn, kippte um und blieb auf der Seite liegen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der aus Tonnen von Kehricht bestehende Inhalt der Mulde wurde über den angrenzenden Radweg verstreut.

250'000 Franken Schaden

Die Strassenrettung der Feuerwehr musste die Fahrerin aus

der demolierten Kabine befreien. Die 46-Jährige erlitt leichte

bis mittelschwere Verletzungen. Der gesamte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 250'000 Franken.

Laut ersten Erkenntnissen steht bei der Unfallursache eine nicht den Verhältnissen angepasste Geschwindigkeit im Vordergrund, wie die Kantonspolizei schreibt.

(wed)