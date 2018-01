«Mieter finden wohl kaum Wohnungen im Quartier»

Der Kreuzplatz in der Stadt Zürich ist im Umbruch. Die alte Migros-Filiale ist bereits abgebrochen. Bis 2019 baut das Unternehmen dort ein Laden mit doppelt so grosser Verkaufsfläche. Ganz in der Nähe sollen nun auch eine Liegenschaft der Pensionskasse der Zürcher Kantonalbank (ZKB) umfassend saniert werden. Den 33 Mietern an der Zollikerstrasse wurde deshalb per Ende März gekündigt.

Die Grünen der Zürcher Stadtkreise 7 und 8 haben vor einigen Tagen eine Petition gegen das Vorhaben der ZKB lanciert. Sie fordern eine Instandstellung statt einer «Luxussanierung» der Wohnungen. Zudem sei eine etappenweise Ausführung vorzuziehen. «Es ist tragisch, dass die Pensionskasse der ZKB allen Mietern gekündigt hat», sagt Grünen-Gemeinderat Simon Kälin.

«Mieten werden massiv steigen»

Die Mieter würden in diesem Quartier kaum gleichwertige Wohnung zu einem vernünftigen Preis finden. «Bei diesem Projekt wird die Gentrifizierung noch einmal eine Stufe höher getrieben», so Kälin. Es fehle ohnehin an erschwinglichen Wohnungen für den Mittelstand. «Mit der Petition setzen wir ein öffentliches Zeichen gegen die Immobilienspekulation.»

Bei der ZKB heisst es, dass man sich um sozialverträgliche Lösungen bemühe. Man helfe den Mietern bei der Wohnungssuche und gewähre eine Mieterstreckung bis Ende November 2018. «Die ZKB-Pensionskasse hat die Wünsche der Mieter entgegengenommen und bietet ihnen exklusiv Wohnungen aus dem eigenen Portfolio sowie aus dem Bestand von anderer Immobilien-Bewirtschafter an», sagt ZKB-Sprecherin Katharina Andres.

«Umbau in bewohntem Zustand ist nicht möglich»

Man habe auch geprüft, ob das Projekt in Etappen ausgeführt werden kann. Aufgrund der tiefgreifenden Renovation sei das aber verworfen worden. «Ein Umbau in bewohntem Zustand ist nicht möglich. Die über 40 Jahre alten Küchen sowie die Bäder werden komplett saniert, die Grundrisse werden optimiert und die Fenster werden ersetzt», so Andres. Die ZKB-Pensionskasse sei zudem verpflichtet, ihr Portfolio wirtschaftlich und nachhaltig zu betreiben und damit die Verantwortung gegenüber den Versicherten wahrzunehmen.

Zu den Mietpreisen der neuen Wohnungen kann die ZKB noch keine Auskunft geben. Bei der Neuvermietung orientiere man sich grundsätzlich an den Marktpreisen. Diese sind heute einiges höher als die derzeit bezahlten Mieten. «Blick» schreibt etwa, dass ein Architekt für monatlich 1950 Franken in einer 5-Zimmer-Wohnung lebt. Andres: «Beabsichtigt sind Wohnungen, die einem zeitgemässen mittelständischen Ausbaustandard entsprechen.»

