Glitzerkleid und Leninkopf günstig zu haben

Eleonora Zweifel ist überglücklich: Gerade hat sie fünf Glitzerkleider für ihr Tanz-Kollektiv TeKi TeKua ergattert – zum Preis von 95 Franken das Stück. Noch vor kurzem trugen diese die Darsteller von «King Arthur» im Zürcher Opernhaus. Nun wird das Stück nicht mehr gespielt, die Kostüme müssen weg.

Genau wie rund 5000 andere Kostüme sowie Schuhe, Stoffe und Accessoires abgespielter Inszenierungen, die nun zum Verkauf angeboten werden. Während sich Verantwortliche von Schulen, Theater- oder Tanzgruppen bereits am Freitag durch den Riesenfundus wühlen durften, wird der Keller des Opernhauses für die Bevölkerung am Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Zu haben ist etwa ein Leninkopf, den man über den eignen Kopf stülpen kann, weisse Seidenkimonos der Madama Butterfly oder Kostüme aus dem «Gespenst von Canterville».

«Wir erwarten viele Leute. In den vergangen Jahre standen Interessierte auf dem Sechseläutenplatz Schlange», sagt Opernhaus-Kostümdirektorin Verena Giesbert. Nicht verwunderlich, denn die angebotenen Kleider aus edlen Stoffen sind Massanfertigungen. «Sie sind aber änderungsfreundlich. Wer nähen kann, kann sie leicht an seine Grösse anpassen», so Giesbert. Für aufwendige, historische Kostüme muss man schon mal 250 Franken zahlen, viele kosten aber unter 100 Franken. Stoffreste gibt es sogar schon für einen Franken.

