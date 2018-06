Erfahren Sie alles über die Russen in Zürich

A wie Anzahl: Ende 2017 wohnten laut dem Staatssekretariat für Migration 2932 Personen mit russischer Staatsbürgerschaft (exkl. Doppelbürger) im Kanton Zürich. Rund 40 Prozent davon hatten den Wohnsitz in der Stadt Zürich.

B wie Buchandlung: In Zürich gibt es die russische Buchhandlung ZentRus. Sie ist bei Russen sehr bekannt und beliebt.

C wie Chor: Neugierige können die Musik des Landes hören oder sogar selbst in russischer Sprache singen. In Zürich gibt es seit 2003 den russischen Chor Weisse Nächte.

D wie Doktorin: Die Russin Nadeschda Suslowa (1843–1918) promovierte vor 151 Jahren als erste Frau an der Universität Zürich. Sie wurde die erste universitär ausgebildete Ärztin in Russland.

E wie Essen: Neugierig auf Pelmeni, eingelegtes Gemüse oder weitere Spezialitäten aus Russland? Solche Lebensmittel gibt es bei Russen-Shop.ch in Dietikon oder Yarmarka.ch in Horgen. Viele Russen entscheiden sich jedoch auf einen Ausflug nach Waldshut-Tiengen (D), wo sich ein grosser Supermarkt auf russische Kunden spezialisiert hat.

F wie Fashion: Russische Mode ist auch in Zürich zu haben, etwa in der Zürcher Filiale von Brusnika, einer russischen Kleiderfirma.

G wie Geld: Mehrere milliardenschwere Oligarchen wohnen in der Schweiz, investieren in Schweizer Firmen oder haben ihren Firmensitz in der Schweiz. Dazu gehört etwa Wassili Anissimow, der in Küsnacht ZH eine Megavilla gebaut hat. Zudem haben auch diverse russische Banken einen Sitz in der Stadt Zürich.

H wie Honorarkonsulat: Wer mehr über Russland erfahren will, wird vielleicht beim Honorarkonsulat der Russischen Föderation fündig. Es befindet sich an der Oberdorfstrasse im Kreis 1.

I wie Internet-Community: Wer mehr über die Russen in der Schweiz erfahren und nichts verpassen möchte, greift zu Social-Media-Plattformen wie Facebook. Hier unterhalten sich mehrere Tausend russischsprachige Nutzer über Alltägliches, Politisches und Kulturelles. Eine der grössten und informativsten Seiten ist «Russian Switzerland» auf Facebook.

J wie Jung: Für den russischen Nachwuchs gibt es in Zürich russische Krippen, Kindergärten und Schulen, etwa Krai Rai, Matrjoshka, Detskij Gorodok oder Skaska.

K wie Kyrillisch: Können Sie das kyrillische Alphabet lesen? Das sind die russischen Buchstaben, die es zu büffeln gilt, bevor es mit dem Lernen der Sprache losgehen kann. Wer darauf Lust hat, kann das in mehreren Sprachschulen in der Stadt tun.

L wie Lenin: Von 1916 bis 1917 lebte Wladimir Iljitsch Lenin in Zürich. In der Wohnung an der Spiegelgasse 14 im Niederdorf arbeitete er auf die Oktoberrevolution hin.

M wie Musik: Grosse Solisten, Dirigenten und Orchester sind Strammgäste in der Tonhalle und im Opernhaus Zürich. Russische Pädagogen und Musiklehrer wie zum Beispiel Irina Daniluk sorgen sich zusammen mit ihren Schweizer Kollegen um die musikalische Zukunft der Schweiz.

N wie Neujahr: Die russischen Neujahrspartys sind legendär. So wird zum Beispiel im Hotel Gotthard im Januar kräftig gefeiert. Zahlreiche Promis lassen sich den Event nicht entgehen, an dem jede Menge Vodka fliesst.

O wie Orthodox: Im Zürcher Stadtkreis 6 gibt es zwei russisch-orthodoxe Kirchen.

P wie Priwjet: Wer einen Russen trifft, sagt am besten Priwjet – das heisst so viel wie Hallo. Korrekt wird das kyrillisch so geschrieben: привет.

Q wie Quas: Russen trinken nicht nur Wodka, sondern auch Kwas (veraltet auch Quas). Das ist ein Getränk, das wie ein Malzbier schmeckt und einen geringen Alkoholgehalt hat. Hergestellt wird das Getränk meist durch die Gärung von Brot.

R wie Restaurants: Ob die Teigtaschen Pelmeni oder der Eintopf Borschtsch: Die russische Küche ist vielfältig. Nur bietet kein Stadtzürcher Restaurant diese Spezialitäten an. Einst gab es das Restaurant 313 in Zürich-Wiedikon. Doch es ist geschlossen.

S wie Schönheitssalon: Die Schönheit der russischen Frauen ist kein Mythos und sie pflegen diese Schönheit gern unter sich. Dafür gibt es unzählige Schönheitssalons und Nagelstudios. Zürich ist hier sicherlich führend.

T wie Tourismus: Russische Touristen zieht es immer wieder nach Zürich. Im letzten Jahr generierten Gäste aus Russland in der Stadt, in der Flughafenregion und im Limmattal 67'779 Übernachtungen. Gemäss Zürich Tourismus gibt es einen Aufwärtstrend.

U wie Unispital: Russischee Touristen schauen sich nicht nur die Sehenswürdigkeiten an, sie lassen sich hier auch behandeln. Das Unispital hat einen Internetauftritt auf Russisch. Laut dem Westschweizer Sender RTS zahlen Medizintouristen im Unispital einen leicht höheren Preis.

V wie Versicherung: Die Zürcher Firma Simplecare betreut nicht nur Schweizer Kunden, sondern ist auch eine der ersten Anlaufstellen für russische Privatkunden und Firmen, die sich im Schweizer Versicherungs- und Vorsorgesystem zurechtfinden wollen.

W wie Weg: Zürich hat einen Russenweg. Dieser befindet sich im Kreis 8 und liegt parallel zur Forchstrasse. Laut der Website Alt-zueri.ch erinnere der Name an ein historisches Ereignis im September 1799. Nach der zweiten Schlacht bei Zürich im selbigen Jahr zogen sich die Russen auf diesem Weg von Zürich zurück.

X wie Х: Fast zum Schluss noch etwas Russisch: Auch auf Kyrillisch existiert der Buchstabe Х – er wird aber «ch» ausgesprochen. So bedeutet etwa хихикать (ausgesprochen chichikat) kichern.

Y wie Yandex: Schweizer kennen Google, die Russen nutzen Yandex. Ähnlich wie bei Google hat Yandex Lösungen für alles Mögliche: Suchfunktion, Navigation, E-Mails, einen eigenen Internetbrowser.

Z wie Zeitschrift: «Russkaja Schweizarija» (Aboutswiss.ch) ist ein Schweizer Magazin in russischer Sprache. Die Redaktion ist in Zürich.

