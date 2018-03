Lieferwagen endet nach Irrfahrt im Garten

Der 38-jährige Lenker hatte den Lieferwagen am Montagnachmittag auf dem Vorplatz eines Einfamilienhauses am Moosweg in Dintikon AG abgestellt. Weil der Gang nicht korrekt eingelegt und auch die Handbremse nicht angezogen war, geriet das Fahrzeug auf dem leicht abschüssigen Platz in Bewegung.

Es rollte über die Quartierstrasse und anschliessend mehrere Meter eine Böschung hinunter. Dabei rammte der Lieferwagen einen Verteilerkasten des Kabelfernsehens und kam schliesslich im Garten des Nachbarhauses zum Stillstand.

Der Sachschaden beträgt 20'000 Franken

Dort kollidierte das Fahrzeug auch noch mit einer eisernen Feuerschale, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 20'000 Franken. Die Kantonspolizei verzeigte den 38-Jährigen wegen der ungenügenden Sicherung des Fahrzeugs an die Staatsanwaltschaft.

(sda)