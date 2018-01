Neuer Street-Food-Tempel an der Bahnhofstrasse

Während über 20 Jahren servierte das Picnic an der Zürcher Bahnhofstrasse Sushi-Rollen, Kaviar oder auch Lasagne. Seit Ende Dezember 2017 ist die Mischung aus Restaurant und Comestibles-Laden Geschichte. Der neue Besitzer ist ein Altbekannter in der Zürcher Gastroszene: Michel Péclard. Er besitzt unter anderem auch das Fischers Fritz und die Pumpstation am Zürichsee, das Rooftop-Restaurant im Modissa-Haus, den Coco-Grill beim Paradeplatz oder das Café Schober im Niederdorf.

«Ich durfte nun schon einige Lokale übernehmen und coole Konzepte umsetzen – das ist aber definitiv eines der grösseren Highlights meiner Gastro-Karriere», sagt Péclard. Pic-Chic heisst das Lokal künftig. Das Konzept? «Eine verrückte Markthalle mit innovativem Essen – ein permanentes Street-Food-Festival sozusagen», so Péclard. Man biete so auch Restaurants die Möglichkeit, für eine bezahlbare Miete an der Bahnhofstrasse präsent zu sein. «Die Bahnhofstrasse braucht dringend mehr unkomplizierte Gastronomie auf Top-Level», sagt Péclard.

Zusammenarbeit mit Milliardär Samih Sawiris

Mit dabei ist beispielsweise eine Sushi-Bar in Zusammenarbeit mit Milliardär Samih Sawiris und seinem Luxushotel The Chedi in Andermatt. Zudem wird auch Wesley's Kitchen aus dem Kreis 5 mit einem Stand dabei sein, das sich auf Streetfood aus Shanghai spezialisiert, sowie eine Theke mit Sandwiches und Salaten. «Von uns kommt ausserdem die Konditorei-Ecke mit Produkten aus dem Schober und eine Espresso-Bar mit Kaffee und Säften, wie man es von der Milchbar kennt», sagt Péclard.

Neben den fixen Stationen werden auch regelmässig Starköche mit einem temporären Gastspiel vor Ort sein. «Was und wer genau, will ich noch nicht sagen – es wird aber einschlagen», so der Zürcher Gastronom. Besonders teuer oder luxuriös soll es trotz der privilegierten Lage nicht werden. «Klar wird Sushi nicht günstig sein, das es ist es nirgendwo, aber wir wollen eine ungezwungene Atmosphäre schaffen, wo man für 4 Franken ein Stück Kuchen und für 9 Franken ein Glas Champagner bekommen kann», sagt Péclard.

Pic-Chic soll Anfang März eröffnen und täglich von 6 bis 24 Uhr geöffnet sein. «Ab 22 Uhr wollen wir uns dann jeweils ein bisschen in Richtung Nachtleben bewegen inklusive DJs und Cocktail-Bar – und vielleicht lässt sich Nick Hayek ja überreden, dass wir in seinem Swatch-Store nebenan eine Zigarren-Lounge machen können», so Péclard.

