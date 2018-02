«Mein Vater war froh, dass nur der Jaguar weg war»

Es war nach einer langen Nacht im Ausgang, als Jetmir Idrizi am frühen Sonntagmorgen mit dem Jaguar XF seines Vaters am Hauptbahnhof vorbeifuhr. «Ich hielt an, weil ich sah, dass ein Mann eine Fahrzeugpanne hatte», so der 20-Jährige aus Bülach. Mit einem Überbrückungskabel wollte er das Auto wieder zum Laufen bringen: «Da gesellte sich ein weiterer Mann dazu.» In gebrochenen Deutsch habe dieser erklärt, dass er helfen wolle. Idrizi lehnte aber ab – der Mann öffnete dennoch die Türe des Jaguars: «Ich konnte nicht rechtzeitig reagieren, da ich hinten beim Kofferraum meines Autos stand.»

Da sei der Mann schon in den Jaguar eingestiegen und davon gebraust. «Ich wollte ihm nachrennen, doch ich hatte keine Chance.» Ohne Auto und Geld stand der Detailhandels-Assistent da: «Zum Glück fuhr der Mann, dem ich geholfen hatte, mich nach Hause.» Sein Vater sei über den Verlust seines Autos nicht sauer gewesen: «Er war froh, dass nur der Jaguar weg war und mir nichts passierte.»

Über 2000 Franken sind weg

Lange blieb das Fahrzeug sowieso nicht verschwunden. Denn schon um 9.23 Uhr wurde es im San-Bernardino-Tunnel entdeckt, schreibt die Stadtpolizei Zürich. In Roveredo GR konnten Polizisten den Autodieb, einen Marrokaner (39), schliesslich festnehmen. «Wir hatten Glück. Wenige Kilometer weiter wäre er schon in Italien gewesen.» Idrizi hat das Auto mittlerweile wieder: «Es hat ein paar Kratzer und beschädigte Aussenspiegel. Wir hoffen, dass die Versicherung das übernimmt.»

Nicht aufgetaucht ist das Bargeld im Wert von über 2000 Franken, das an diesem Tag ausgerechnet im Auto lag: «Das ist sehr ärgerlich. Im Vergleich zu den mehreren 10'000 Franken, die der Jaguar gekostet hatte, ist es aber ein kleiner Betrag.» Trotz des Verlustes würde er wieder anderen Autofahrern helfen: «Vielleicht werde ich das nächste Mal vorsichtiger sein. Aber Solidarität finde ich eine gute Sache.»

(som)