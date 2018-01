Mann zündet Tankschlauch mit Zigi an

In der Nacht auf den Samstag ist es an einer Tankstelle an der Hohlstrasse in Zürich-Altstetten zu einem Brand gekommen. Während ein Autofahrer seinen Wagen auftankte, zündete ein anderer Mann den Tankschlauch an.

Ein anwesender Tankwart konnte blitzschnell reagieren und grösseren Schaden am Tankschlauch verhindern, indem er das Feuer mit Spül­was­ser auslöschte. Dank der schnellen Reaktion entstand nur geringer Sachschaden am Auto. Personen kamen keine zu Schaden.

Der Täter entfernte sich in der Folge von der Tankstelle und ist flüchtig. Die Stadtpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

