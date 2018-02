Mercedes prallt beim Limmatplatz in 13er-Tram

Ein Tram der Linie 13 ist am Montag um 17 Uhr beim Zürcher Limmatplatz mit einem Auto kollidiert. Zwei Personen haben sich dabei leicht verletzt. Das Tram war in Richtung Escher-Wyss-Platz unterwegs, als der Personenwagen von der Langstrasse in Richtung Kornhausbrücke fuhr, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Aufgrund der Kollision ist die Strecke zwischen Bahnhofquai und Escher-Wyss-Platz für den Trambetrieb der Linien 4, 13 und 17 in beiden Richtungen gesperrt.

(sda)