«Alle sagen, dass ich 1000 Schutzengel hatte»

«Seit bald vier Jahren kann ich nicht richtig essen, habe kein Gefühl rund um Lippen, Backen und Nase. Ich musste neu lernen zu laufen», sagt Dino K. Alle paar Monate müsse er sich wieder unters Messer legen. «Nach der zehnten Operation habe ich aufgehört zu zählen», sagt K. Sein Leben sei seit 2014 nicht mehr dasselbe – jetzt spricht er erstmals öffentlich über den Vorfall.

In der Nacht auf den 18. Februar 2014 traf der heute 23-Jährige bei der Stadtzürcher Haltestelle Milchbuck auf einen deutschen Doktoranden. Bilder der Überwachungskamera dokumentieren, wie der Deutsche K. plötzlich von hinten attackierte. Er schlug ihm auf den Hinterkopf, drückte ihn auf die Tramgleise und trat immer wieder mit voller Wucht gegen seinen Kopf – während ganzen 20 Minuten. Danach flüchtete er, konnte aber kurze Zeit später verhaftet werden. K. blieb reglos auf den Gleisen liegen.

«Ich verspüre keinen Hass, will aber eine gerechte Strafe»

«Alles sagen mir, dass ich 1000 Schutzengel hatte – es ist ein Wunder, dass ich nach einmonatigem Koma und diversen Lungenversagen noch lebe», sagt K. Seit dem Vorfall habe er aber nicht nur körperliche Probleme. «Ich bin extrem vergesslich, habe Mühe, mich zu konzentrieren», sagt der 23-Jährige, der nun eine betreute Ausbildung in der Logistik absolviert. «Ich verspüre jedoch keinen Hass oder Ärger auf den Täter – ich will einfach, dass er gerecht für seine Taten bestraft wird.» Und genau darum macht er sich nun grosse Sorgen und erhebt zusammen mit seinem Anwalt Kritik am Zürcher Obergericht.

So wurde der deutsche Doktorand zwar vom Bezirksgericht Zürich in erster Instanz zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zu einer Schmerzensgeldzahlung von 25'000 Franken verurteilt. Im Sommer wurde der Fall vor dem Obergericht verhandelt. Ein Urteil steht bis heute aus. Martin Schnyder, der Anwalt von K., hat die Befürchtung, dass das Urteil in eine ganz andere Richtung gehen wird: «Ich habe so etwas in meiner Karriere noch nie erlebt.»

Täter soll in Deutschland sein

So habe das Gericht den Deutschen etwa gegen eine Kaution von 30'000 Franken freigelassen. «Obwohl sein Anwalt dafür 100'000 Franken angeboten und das Bezirksgericht das wegen der Fluchtgefahr ursprünglich abgelehnt hat. Auch der Staatsanwalt war dagegen», sagt Schnyder. Nun sei der Täter in Deutschland. «Er könnte sich nun einer Strafe mit einer herabgesetzten Geldzahlung entziehen – für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar.»

Die Verteidigung des Deutschen spricht laut Schnyder von einer sogenannten Alkoholpsychose – der Mandant habe gedacht, sein Leben sei in Gefahr, als er zuschlug. «Für das psychologische Gutachten haben wir dem Obergericht fünf Schweizer Experten vorgeschlagen – alle wurden abgelehnt», sagt Schnyder. Stattdessen wurde eine TV-Psychologin aus Deutschland mit einem Gutachten beauftragt. «Hinzu kommt, dass Zusatzfragen von uns an die Gutachterin zuerst nicht beantwortet wurden.»

Erst am vergangenen Freitag sei die Gutachterin vom Obergericht verpflichtet worden, die Zusatzfragen zu beantworten und das Gutachten um weitere Punkte zu ergänzen.

Beim Zürcher Obergericht heisst es auf Anfrage, dass aufgrund des aktuellen Verfahrensstadiums derzeit keine Stellungnahme möglich sei.

