Ohne Fahrausweis mit zwei Autos kollidiert

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Winterthur sind zwei Frauen verletzt worden. Der Unfall, in den vier Fahrzeuge involviert waren, ereignete sich auf der Zürcherstrasse. Ein 37-jähriger Lenker, der mit seinem Personenwagen stadteinwärts fuhr, kam aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Darauf prallte er mit einem weiteren stadtauswärts fahrenden Wagen zusammen. Auf diesen wiederum fuhr das nachfolgende Auto auf, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte. Der Unfallverursacher lenkte sein Fahrzeug trotz Fahrausweisentzug. Der genaue Unfallhergang wird noch abgeklärt. Eine der beiden verletzten Frauen musste ins Spital gebracht werden.

(tam)