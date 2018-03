Mobility lanciert Leih-Roller mit Elektroantrieb

Das Carsharing-Unternehmen Mobility erweitert sein Angebot um Elektroroller. Ab Mitte April stehen den Kunden in der Stadt Zürich 200 Leih-Roller zur Verfügung. Die Roller stehen auf öffentlichen Parkplätzen für Motorräder und können von den Kunden ohne Vorreservation benutzt werden, wie Mobility mitteilt.

Der Tarif beträgt 25 Rappen pro Minute und umfasst sämtliche Kosten. Zur Ladung der Batterie wird laut Mitteilung umweltfreundlicher Strom je zur Hälfte aus Wasserkraft und Solarzellen verwendet. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt 45 Kilometer pro Stunde. Zu jedem Scooter gehören zwei Helme. Um mit dem Scooter fahren zu dürfen, braucht es die Kategorie A1.

Tiefbaudepartement hat Pilotversuche genehmigt

Mobility ist mit der erste Anbieter, der Leih-Roller mit Elektroantrieb in der Stadt Zürich bereitstellt. Das Unternehmen wolle damit die Verkehrssituation in der Stadt entlasten und den öffentlichen Verkehr stärken, heisst es in einer Mitteilung.

Das Tiefbaudepartement der Stadt Zürich hat im vergangenen Dezember solchen Pilotversuchen zugestimmt. Die Stadt hat den Anbietern unter anderem die Auflage gemacht, dass sie maximal 250 umweltfreundliche Roller in Verkehr setzen dürfen.

Es funktioniert wie bei den O-Bikes

Die Vermietung funktioniert nach dem Free-Floating-System, wie bei den gelben O-Bikes. Die Rolle dürfen innerhalb des Stadtgebiets auf allen öffentlichen Parkplätzen für Motorräder abgestellt werden. Diese Parkfelder sind in der Mobility-App ersichtlich. Geladen werden die Elektroroller von Mobility.

Erst kürzlich hat der Veloanbieter Limebike bekannt gegeben, dass er in Zürich E-Trottinetts vermieten möchte. Zudem wollen laut Tiefbaudepartement drei weitere Anbieter Elektroroller in der Stadt anbieten.





(tam/sda)