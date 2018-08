Motorflieger kommt Boeing 777 gefährlich nahe

Ein Motorflugzeug ist während eines Kunstflugs in der Nähe des Zürcher Flughafens gefährlich nahe an ein Linienflugzeug der Swiss gekommen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) spricht von einem «schweren Vorfall» und hat eine Untersuchung eröffnet.

Umfrage Fühlen Sie sich sicher im Flugzeug? Ja, ich vertraue der Technik und dem Flugpersonal.

Nein, ich habe grässliche Flugangst.

Naja, bisschen mulmig ist es mir manchmal schon.

Ich fliege nie.

Die «gefährliche Annäherung» ereignete sich am 23. Juni nordwestlich vom Flughafen Zürich als die Boeing 777-3DEER sich im Anflug befand, wie es in dem am Freitag veröffentlichten Vorbericht der Sust heisst. Die Maschine kam von São Paulo und hatte 341 Passagiere an Bord.

(sda)