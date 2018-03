Nach Spaziergang steht Feuerwehr vor dem Haus

In einem Wohnhaus in der Aargauer Gemeinde Baldingen brach am Dienstagnachmittag ein Feuer aus. Ein Passant sah gegen 14 Uhr Rauch und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand an der Stockenstrasse rasch unter Kontrolle bringen konnte.

Der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs auf einem Spaziergang, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Das Feuer im Dachstock eines Einfamilienhauses richtete einen beträchtlichen Sachschaden an. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand im Bereich des Kamins ausgebrochen. Die genaue Ursache wird abgeklärt.

(tam)