Nachbarn outen Wasser-Sünder auf Facebook

Viele Gemeinden haben die Bewohner dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Wer in Wetzikon im Kanton Zürich seinen Rasen trotzdem wässert, sollte sich in Acht nehmen – zumindest vor dem lieben Nachbar. «Wassersünder» werden dort in einer Facebook-Gruppe an den Internetpranger gestellt, wie Top Online berichtet.

Umfrage Wässern Sie trotz Dürre Ihren Rasen? Klar, der hat ja auch Durst.

Nein, ich versuche Wasser zu sparen.

Ich habe keinen Rasen, wässere aber andere Pflanzen.

Ich habe nichts, das ich wässern müsste.

«Verboten ist das Rasensprengen nicht, wir wollen aber die Menschen sensibilisieren, jetzt darauf zu achten, weil wirklich wenig Wasser vorhanden ist», sagt Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht. Er könne die Reaktionen verärgerter Bürger verstehen, den Nachbar aber auf einer Facebook-Seite zu posten, finde er falsch.

Unkenntlich machen nützt nichts

Das Vorgehen ist nicht nur moralisch bedenklich, sondern auch strafbar, wie die Kantonspolizei Zürich sagt. Auch Personen unkenntlich zu machen, würde an diesem Umstand nichts ändern. «Ein privates Gründstück und auch die Menschen darauf darf man nicht einfach fotografieren, filmen und dann veröffentlichen, ohne dass die Betroffenen sich dazu äussern können», sagt Stefan Oberlin, Sprecher der Kapo Zürich.

(dmo)