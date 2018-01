Neuer Fischer-Bettwaren-Spot mit mysteriöser Frau

«Grüezi, min Name isch Fischer vo de Fischer Bettwarefabrik in Au/Wädischwil» – das Werbevideo der Fischer Bettwaren AG ist längst Kult und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Im März 2017 hat Inhaber Ernst Fischer eine neue Interpretation des Videos präsentiert – nicht einmal ein Jahr später folgt schon wieder eine Neuerung.

«Neu ist jetzt eine Frau mit mir in der Hauptrolle – wir wechseln uns im Dialog ab», sagt Ernst Fischer zu 20 Minuten. Was es mit der Frau auf sich hat, wolle er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten. «Dieser Werbespot wird nun ein Jahr lang laufen», so Fischer.

Das neue Video sei in gewohnter Fischer-Bettwaren-Manier produziert worden – ein Budget unter 8000 Franken und das Konzept kommt von Fischer selber. «Dieses Mal haben wir aber eine neue Kamera für den Werbespot eingesetzt», erklärt Fischer.

