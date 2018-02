Studenten sollen Teil von Stipendien zurückzahlen

Studenten sollen einen Drittel der Stipendien als Darlehen erhalten und nach Abschluss ihrer Ausbildung in Raten zurückzahlen. Diese Neuerungen, über die die Aargauer Bevölkerung am 4. März abstimmt, ärgert die Jungsozialisten. Sie sehen die Chancengleichheit gefährdet.

Umfrage Sollen Studenten ein Teil der Stipendien zurückzahlen müssen? Ja, wer Geld vom Staat erhält, soll ein Teil zurückgeben.

Nein, das verringert die Chancengleichheit.

Mir ist es egal.

Splitting-Modell bei Stipendien



Beim Splitting-Modell wird ein Teil der Stipendien als meist zinsloses Darlehen gewährt. Sechs Kantone kennen das Splitting-Modell bereits, zumindest teilweise. Dazu gehören die Kantone Uri und Wallis. Im Kanton Zürich müssen Stipendien nicht zurückbezahlt werden.

«Gerade jene Studierenden, die Stipendien erhalten, kommen aus finanzschwächeren Familien. Ihnen noch zusätzlich Schulden aufzubürden, ist unfair», sagt Juso-Co-Präsidentin Mia Jenni, die selbst nicht auf Stipendien angewiesen ist. Untersuchungen aus anderen Kantonen hätten gezeigt, dass sich die Anzahl Studenten erhöhe, die ihr Studium abbrechen, wenn sie gezwungen wären, neben dem Studium zu arbeiten.

«Aargau würde zum Schlusslicht»

Die Gesetzesänderung sei ein erneuter Abbau im Bildungssystem im Namen des Sparprogramms. «Der Spareffekt ist aber gering, weil die Studierenden mehr arbeiten und so länger studieren müssen, was den Aargau zusätzlich mehr Ausgleichszahlungen an die Hochschulkantone kostet», so die 23-jährige Studentin. Stimme das Volk der Änderung zu, würde der Kanton Aargau zum Schlusslicht in der Stipendien-Statistik. «Das ist ein trauriges Zeugnis.»

Die Aargauer Jungfreisinnigen sind anderer Meinung: «Es ist den Studenten zumutbar, ein Drittel des Stipendiums später wieder zurückzuzahlen», sagt ihr Präsident Stefan Ammann. Nachdem der Grosse Rat für das zinslose Darlehen gestimmt habe, biete die Vorlage eine ausgewogene Lösung. Letztlich hätten die Studenten nach Abschluss zwölf Jahre Zeit für die Rückzahlung.

«Chancengleichheit bleibt gewährleistet»

Für ihn ist das auch eine Geste der Dankbarkeit. «Das Studium wird finanziell schwächeren gestellten Personen nach wie vor ermöglicht», so der 25-jährige Student. Eine Rückzahlung sei zudem fair gegenüber den Lernenden. Im Auge behalten müsse man, ob es tatsächlich zu einer Verlängerung der Studienzeit komme.

Anlass zur Anpassung des Stipendien-Gesetzes war der Beitritt des Kantons Aargau zum kantonalen Konkordat über die Stipendien. Im Rahmen der Umsetzung mussten die Regeln für die Vergabe von Ausbildungsbeiträgen an Ausländer verschärft werden. Dabei beschloss der Grosse Rat auch die Einführung des sogenannten Splitting-Modells, das vorsieht, dass Studenten ein Teil der Stipendien zurückzahlen müssen. Davon betroffen sind rund 1200 Studenten.

Jährlich 2,4 Millionen Franken einsparen

Gegen diese Neuerung haben 49 der 140 Mitglieder des Grossen Rats das Referendum ergriffen. In der Abstimmungsvorlage argumentiert die Regierung, dass die Anpassung einen Beitrag zur Stabilisierung des Staatshaushalts leiste. Laut Rechnung der Regierung kommt es zu jährlichen Einsparungen von 2,4 Millionen Franken.

Sind Sie von der Änderung des Stipendienwesens betroffen? Hat die Neuerung Folgen auf Ihr Studium? Dann melden Sie sich mit Betreff STIPENDIEN bei feedback@20minuten.ch.