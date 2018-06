Ganz aus dem Häuschen ist Sheryl Hochuli aus Brugg AG. Sie kann es immer noch nicht glauben, dass sie sich am Sonntag beim Schweizer Final in Zürich mit ihrem Girls Team Shoerlys für das Weltfinale des international grössten Amateur-Fussballturniers Neymar Jr’s 5 in Brasilien qualifiziert hat.

Umfrage Schauen Sie gerne Fussball? Manchmal, aber dann zu Hause vor dem TV.

Ja, ich liebe Fussball.

Ja, aber am liebsten im Stadion.

Nein, ich mag keinen Fussball.

Denn damit ist die Aargauerin ihrem Traum ein Stückchen näher. Dem Gewinnerteam winkt ein Match gegen Fussballstar Neymar und seine Freunde: «Gegen Neymar zu spielen, wäre richtig geil – er ist einer der technisch besten Spieler», schwärmt die 19-Jährige.

«Wir sind bereit für Brasilien und Neymar»

Neben dem Girls Team Shoerlys kam auch das Mixed Team Deportivo Lausanne weiter. Die beiden Schweizer Teams werden zusammen beim grossen Weltfinale am 21. Juli im Instituto Projeto Neymar Jr in Brasilien gegen jeweils zwei Teams – einem Girls und einem Mixed Team – aus 60 Ländern antreten.

Tareq Massoud von Deportivo Lausanne zeigt sich zuversichtlich: «Wir sind bereit für Brasilien und Neymar. Davon haben wir oft geträumt, ohne daran zu glauben.» Der grosse Neymar-Fan war bereits am Schweizer Final in Zürich gelassen. «Wir haben entspannt und ohne Druck gespielt – das war vermutlich unser Vorteil gegenüber den anderen Teams», so der 28-Jährige.

«Gegen Neymar zu spielen wäre richtig geil»

Bereits 2017 haben über 100'000 Spieler aus 53 Ländern um den Weltmeistertitel gespielt. Dieses Jahr sind sogar 60 Länder beteiligt. Und es gibt erstmals nebst Mixed Teams auch Girls Teams als eigene Kategorie.





(mon)