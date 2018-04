Nur ein Flughafen ist beliebter als der in Zürich

Der Singapore Changi Airport ist der beliebteste Flughafen der Welt. Auf Platz zwei folgt der Flughafen Zürich, auf Platz drei schaffte es der Istanbul Atatürk International Havalimani Airport. Das ergab eine Auswertung des Online-Reiseportals eDreams.

Zürich ist der einzige Flughafen in der Übersicht der besten Flughäfen, der sich im Vergleich zur letztjährigen Umfrage des Portals steigern konnte. Am unbeliebtesten ist der Mohamed V Aiport in Casablanca, gefolgt vom Ciampino Airport in Rom und Flughafen Tegel in Berlin.

Bestnoten für die Wartebereiche

Für das Ranking hat eDreams über 50'000 Kundenbewertungen analysiert. Neben der Effizienz der Sicherheitskontrollen, der Sauberkeit und Hygiene sowie den allgemeinen Serviceleistungen haben die Kunden das Angebot an Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten sowie die Ambiance in den Wartebereichen beurteilt. Mit letzterem sind die Fluggäste in Zürich besonders zufrieden. In dieser Kategorie hat der Flughafen Platz 1 des Rankings erreicht. Auch das Restaurantangebot wird sehr geschätzt.

Welche Flughäfen es neben Zürich, Singapur und Istanbul in die Top 10 geschafft haben, finden Sie in der Bildstrecke.

(woz)