O-Bike ist pleite – was passiert mit den Velos?

Seit rund einem Jahr sorgen die gelb-grauen Leihvelos der Singapurer Firma O-Bike für Schlagzeilen in Zürich. Jetzt vermelden Singapurer Medien, dass O-Bike Pleite sei. Der Betrieb in der Heimatstadt des Unternehmens wurde aufgrund neuer Abstell-Regeln eingestellt, viele Kunden warten derzeit verzweifelt auf die Rückerstattung ihrer Kaution. Wie es auf der offiziellen Facebook-Seite einer Singapurer Regierungsbehörde heisst, wurden inzwischen auch zwei Insolvenzverwalter eingesetzt.

In München, wo O-Bike ein grosser Rückzug angekündigt hatte, macht sich inzwischen ebenfalls Verzweiflung breit: «Wir haben keinen Ansprechpartner mehr – wir haben keine Information darüber, wie viele Räder das Unternehmen wirklich abgezogen hat», sagt der Radverkehrsbeauftragte gegenüber der «TZ».

Ordnungssystem für Velos funktioniert nicht mehr

Und was passiert nun mit den gelb-grauen Bikes in Zürich? Vor knapp zwei Wochen sagte Tiefdepartement-Sprecher Pio Sulzer: «O-Bike hat uns zugesichert, bis Ende Juni sämtliche Velos geordnet aus dem Verkehr zu ziehen.» Ein Blick auf die App zeigt aber, dass die Stadt weiterhin voll von O-Bike-Velos ist.

Nicht verwunderlich. Denn die Einsammeln erweist sich als schwierig. Zwar war eine regionale Umzugsfirma von O-Bike beauftragt worden, die Velos einzusammeln. Doch nicht nur die finanzielle Lage des Unternehmens erschwert das Einsammeln, sondern auch technische Probleme. Das Ortungssystem für die Velos funktioniert gemäss dem Tiefbaudepartemtes nicht mehr. Es ist unklar, wie viele der 600 Velos noch in der Stadt stehen.

Laut Mike Sgier, Sprecher des Tiefdepartementes, stehe man mit O-Bike und der Umzugsfirma in Kontakt: «Sobald unsere Mitarbeiter ein O-Bike entdecken, werden die beiden Firmen per Whatsapp informiert.» In der Regel würden die Velos auch abgeholt.

Stadt muss wohl aufräumen

Es ist aber gut möglich, dass die Stadt ebenfalls noch viele Velos einsammeln muss. Wie Sgier sagt, werden Velos, die mindestens vier Wochen auf öffentlichen Grund unbewegt bleiben, eingesammelt.

Diese Frist laufe für die O-Bikes noch bis Ende Juli. Die eingesammelten Velos könnten danach an einen Schrotthändler verkauft werden. Zwar könnte O-Bike zwar die Velos gegen eine Gebühr von 50 Franken wieder in seinen Besitz nehmen. Doch ob dies passieren wird, ist mehr als fraglich.

