Ansturm auf offene Läden an Heiligabend

Die Aufregung war gross, als Ende 2016 bekannt wurde, dass das Glattzentrum und dessen Mieter dieses Jahr ihre Sonntagsverkäufe an Heiligabend und Silvester durchführen wollen. Die Gewerkschaft Unia reichte bei der Gemeinde Wallisellen gar eine Petition mit Unterschriften von 400 Verkäuferinnen und Verkäufern ein – ohne Erfolg.

Für die Läden im Glattzentrum hat sich diese Entscheidung aber allemal gelohnt: «Während der drei Tage vor Weihnachten haben wir zwischen 140'000 und 150'000 Kunden im Glattzentrum – für uns war es wichtig, diesen dritten Tag zu haben, sonst hätte man grosse logistische Probleme gehabt», sagt ein Sprecher des Glattzentrums gegenüber 20 Minuten. Allein am 24. Dezember seien mehrere Tonnen Frischprodukte verkauft und abgeholt worden. «Für den Sprüngli mussten wir gar eine provisorische Aussenstation einrichten, weil sie so viele Vorbestellungen hatten.» Das habe es noch nie gegeben.

Höchste Kundenfrequenz aller Zeiten

Der umstrittene Sonntagsverkauf könnte für die Mall gar Rekordzahlen bedeuten: «Wir hatten schon am Samstag 60'000 Kunden – das ist der höchste Wert, seit wir die Frequenz messen», so der Sprecher. Am 24.12. könnten es gar noch mehr gewesen sein, das werde aber erst noch ausgewertet. «Zeitweise habe ich selber gedacht, dass es an der Grenze der Kapazität war.» Die Stimmung sei aber stets sehr friedlich gewesen.

«Nur als wir um 16 Uhr die Durchsage machten, dass das Center nun schliesse, gab es ein paar genervte Töne – bei Kunden und auch bei den Mietern», so der Glattzentrum-Sprecher.

Ansturm sorgte für Verkehrschaos in Wallisellen

Der grosse Ansturm auf das Glattzentrum sorgte am 24. Dezember aber auch für chaotische Zustände auf den Strassen rundherum. Leser berichten von sehr langen Wartezeiten beim Reinfahren und Verlassen des Parkhauses und zeitweise gab es einen Rückstau bis auf die Autobahn. «Das stimmt, das Parkhaus war von 10 bis 16 Uhr komplett ausgelastet und es kamen Kunden aus der ganzen Schweiz mit dem Auto», heisst es beim Glattzentrum. Zwar habe man zusätzliches Personal aufgeboten, doch: «Es kamen auch sehr viele Kunden mit dem ÖV, die für eine sehr hohe Frequenz auf den Fussgängerstreifen sorgten.» Das sei dann einfach zu viel gewesen für die Verkehrsinfrastruktur.

Für den kommenden Silvester-Sonntag erwartet man ähnliche Besucherzahlen. «Der Sale nach Weihnachten lockt erfahrungsgemäss viele Kunden in die Läden und unsere Mieter haben auch für Silvester sehr viele Vorbestellungen für Frischprodukte», so der Glattzentrum-Sprecher.

