Paar auf Diebestour mit Kind im Kinderwagen

Ein Ehepaar samt Kleinkind war am Dienstag in einem Warenhaus in Baden auf Diebestour. In dem präparierten Kinderwagen, in dem das dreijährige Kind sass, war eine versteckte Metallbox eingearbeitet.

Darin befanden sich gestohlene Waren im Wert von rund 700 Franken, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Zudem kam in einem Staufach eine Zange zum Vorschein, wie sie etwa zum Entfernen der Diebstahlsicherung verwendet werden kann.

Die Ladenaufsicht hatte das Diebespaar ertappt. Die Polizei nahm die beiden Chinesen samt Kind fest. Beim Paar soll es sich um Asylbewerber im Alter von 42 und 44 Jahren handeln, die in einer Aargauer Unterkunft leben.

