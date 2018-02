Päckli-Dieb lässt Ware in fremde Briefkästen liefern

Ein Stadtzürcher erhält am Freitagmorgen von der Post eine Benachrichtigung: Sie kriegen bald ein Paket. Doch bestellt hatte er nichts. Der Mann meldete sich deshalb bei der Notrufzentrale, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Er gehe davon aus, dass ein Unbekannter seinen Namen und seine Adresse für eine Bestellung benutzt habe. Er sei von der Post in letzter Zeit wiederholt über eine Paketlieferung benachrichtigt worden, obwohl er nichts bestellt habe.

Die Stadtpolizei Zürich konnte dank des Hinweises am Wohnort des Zürchers im Kreis 5 einen 36-jährigen Deutschen festnehmen. Sie beobachteten, wie er aus dem Milchkasten des Zürchers ein Paket nahm und damit wegging. Die Ermittler stellten beim Mann weitere Pakete sicher, unter anderem mit Esswaren, Haushaltsartikeln und Zigaretten. Alle Pakete waren an andere Empfänger adressiert.

Dieb ist geständig

Der Mann zeigte sich bei der Befragung geständig, in betrügerischer Absicht wiederholt im Internet Waren an verschiedene Adressen bestellt zu haben, um sie dort abzufangen. Die Polizei ermittelt nun, für wie viele ähnliche Delikte der Dieb in Frage kommt. Nach der Befragung wurde er der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

(tam)