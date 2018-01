Blaue Zone kostet nun das Fünffache

Für 20 Franken konnten Anwohner in Dietikon bisher einen Zehnerblock für eine Tageskarte für die Blaue Zone lösen. So konnten ihre Besucher für zwei Franken pro Tag in ihrem Quartier parkieren. Es spielte keine Rolle, wie lange die Gäste den Platz in der gebührenpflichtigen Zeit beanspruchten.

Nun kostet eine Tagesparkkarte in der Blauen Zone zehn Franken. Neu können diese aber von allen Fahrzeuglenkern bezogen werden und nicht wie früher nur von Anwohnern. Obwohl die massive Preiserhöhung seit dem letzten Juli in Kraft ist, haben viele Anwohner erst jetzt davon erfahren.

Laut Anwohnern wurde die Änderung in der Politik nie gross diskutiert. Kürzlich machten sie in der «Limmattaler Zeitung» ihrem Ärger Luft. «Parkplätze mit einer Parkuhr sind günstiger als diese Tageskarte zum Preis von zehn Franken», sagt ein Mann. Während er seinen Besuchern früher die Tagesparkkarte von zwei Franken gern bezahlt habe, sei er dazu nun nicht mehr bereit.

15 Franken in Zürich

Ein Blick in die grössten Städte des Kantons zeigt, dass die Tagesparkkarte in Dietikon früher ein Schnäppchen war. Wer etwa in Zürich seinen Besuchern einen Parkplatz in der Blauen Zone bieten will, muss für eine Tageskarte 15 Franken bezahlen. Diese kann aber auch von ortsfremden Autofahrern gelöst werden, betont Heiko Ciceri, Sprecher der Dienstabteilung Verkehr: «Zudem ist sie im ganzen Stadtgebiet gültig, das im Vergleich ziemlich gross ist.» Mit dem relativ hohen Preis will man laut Ciceri auch verhindern, dass zu viele mit dem Auto nach Zürich fahren. Wer aber sein Auto nur kurz in die Blaue Zone stellt, könne dies wie in anderen Städten für bis zu 1,5 Stunden mit einer Parkscheibe gratis tun.

Wesentlich günstiger ist das Parkieren in der Blauen Zone in Winterthur und Uster. Dort kostet eine Tageskarte nur 5 Franken. Allerdings können diese nur jene Anwohner kaufen, die im Blauen-Zonen-Gebiet wohnen.

(som)