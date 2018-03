UBS-Schalterhalle wird zur Party-Location

Party mal anders: Ein ungewöhnliches Bild bot sich am Samstag kurz vor Mitternacht am Paradeplatz – grölende Partygänger feierten in der UBS-Bancomat-Halle. «Corsa-Agglos statt Lamborghini-Vermögende: Agglo-Partygänger okkupieren den Paradeplatz», schreibt Inside Paradeplatz am Dienstag.

Umfrage Wie finden Sie das? Ich finde das Verhalten der heutigen Party-Gesellschaft ganz schlimm.

Da ist doch nichts dabei: Das sind junge Leute, die gerne feiern.

Ist mir egal.

Die Party-Gesellschaft hätte drinnen in der Halle ihre Sektgläser ausgepackt und die Schalterhalle in eine Festkneipe verwandelt.

«Solche Vorfälle lassen sich leider nicht vermeiden»

Der UBS ist der Vorfall durchaus bekannt: «Zu unseren Sicherheitsvorkehrungen geben wir aber keine Auskunft», sagt eine UBS-Mediensprecherin. «Sie können jedoch davon ausgehen, dass wir mit Augenmass vorgehen.»

Die betroffene UBS-Filiale am Paradeplatz befände sich im Kreis 1 und dort gebe es einige Clubs – «deshalb lassen sich solche Vorfälle leider nicht gänzlich vermeiden.» Man schicke aber die Putz-Equipe öfters vorbei. «Wir sorgen selbstverständlich für Sauberkeit in unseren Räumlichkeiten und den Aussenbereichen.»

Die Stadtpolizei Zürich hat keine Kenntnisse über die Party in der Schalterhalle: «Bei uns ist keine Meldung eingegangen», sagt Sprecher Michael Walker.

