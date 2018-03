Einbrecher haben es auf Zürcher Keller abgesehen

Stadtzürcher sollten ihren teuren Champagner oder ihre Velos besser in der Wohnung aufbewahren. Die Einbrüche in Kellerabteile haben sich 2017 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. Wohnungseinbrüche haben hingegen um 10 Prozent abgenommen, wie aus der neusten Kriminalstatistik des Kantons Zürich hervorgeht. Die Anzahl der Einbrüche konnte die Stadtpolizei am Dienstag nicht bekannt geben.

«Es ist wohl einfacher, in Keller statt in Wohnungen einzubrechen», sagt Felix Lengweiler, Chef der Stadtzürcher Kriminalabteilung. Dabei werden laut der Stadtpolizei vor allem wertvolle Sachen gestohlen, wie Alkoholika, Ski, Sportgeräte oder Velos. Deshalb rät sie, Türen zu Kelleranlagen und Gebäuden stets abzuschliessen. Ausserdem sollte man nur bekannte Personen ins Haus lassen und Verdächtige bei der Polizei melden.

«Es besteht zudem bei manchen Kelleranlagen die Möglichkeit, diese mittels baulicher Massnahmen zu verstärken.» Der Schutz könne erhöht werden, wenn Einbrecher mehr Aufwand betreiben und Lärm machen müssen, um zu einem Keller zu gelangen.

Nicht alle Vermieter sind vorbildlich

Laut Walter Angst, Sprecher vom Zürcher Mieterverband, sind das etwa verschliessbare Türen zu den Kellerabteilen und Veloräumen: «Das kostet nicht viel, bringt aber einiges.» Denn die Bewohner würden sich selten gegenseitig etwas stehlen: «Wenn schon kommt das in grossen Siedlungen vor, in denen viele Mieter ein- und ausgehen.»

Bei den Vermietern handeln aber längst nicht alle vorbildlich, was den Schutz von Kellerabteilen angeht: «Es gibt immer die Rappenspalter, die Ausgaben wenn möglich vermeiden.» Als Mieter sei es auch nicht so einfach, Schutzmassnahmen im Keller durchzusetzen. «Im Gegensatz zu einer Wohnung ist die Rechtsgrundlage unklar, um solche Mängel zu beseitigen», so Angst.

Einbrecher werden immer professioneller

Einbrüche aller Art beschäftigen auch die Versicherungen, wie man etwa bei der AXA bestätigt. Hier stellt man eine Professionalisierung fest: «Die Einbrüche kommen praktisch zu jeder Tageszeit vor, sie erfolgen schnell und möglichst leise.»

Oft durch Aufbrechen von schwachen, nicht besonders massiven oder gesicherten Türen, Fenstern und Lichtschächten. Gemäss AXA passiert dies mittels Geissfüssen und Schraubenziehern sowie durch Aufbohren von Schlössern mit Akkubohrern.



