Paul Kalkbrenner feiert an der Street Parade

An der Street Parade hatte der Berliner Star-DJ Paul Kalkbrenner vor acht Jahren einen seiner ersten grossen Auftritte. Inzwischen ist er zum Weltstar geworden. Am 11. August 2018 kommt er als Headliner zurück.

Mit dem Song «Sky and Sand» sowie der Hauptrolle im Film «Berlin Calling» schaffte Kalkbrenner den Durchbruch. «Trotz seines Erfolges blieb er aber stets der musikalischen Subkultur treu und das passt zur Parade», sagt Robin Brühlmann, Booker der Street Parade. Zudem sei Kalkbrenner ein grosser Fan des Events rund um das Zürcher Seebecken.

«Wir zahlen keine Gage – wie bei jedem Künstler»

«Kalkbrenner wird die Mainstage auf dem Sechseläutenplatz ab 13 Uhr während zwei Stunden eröffnen – man darf sich also auf ein grandioses Opening freuen», so Brühlmann. Auch freuen darf man sich auf neue Musik des Berliner DJs: «Bald kommt sein neues Album raus – ich durfte schon reinhören und es ist eine Wucht», sagt der Street-Parade-Booker. Die erste Single komme bereits diesen Freitag raus.

Glaubt man den Szenen-Kennern, liegt Kalkbrenners Gage normalerweise im sechsstelligen Bereich. Aber: «Wie bei jedem Künstler zahlen wir auch bei ihm keine Gage», so Brühlmann. Und auch die Sonderwünsche in Kalkbrenners Vertrag würden sich in Grenzen halten.

«Sein Team und er sind sehr entspannt. Oder vielleicht wissen sie einfach, dass es an der Parade keinen Schnickschnack gibt», so Brühlmann. Neben Kalkbrenner sind am 11. August auch andere Star-DJs wie Seth Troxler, Tale Of Us oder Pan-Pot am Start. «Ausserdem freue ich mich dieses Jahr besonders auf die Wagen. Da wird es auch noch das eine oder andere Highlight geben», sagt Brühlmann.

(wed)